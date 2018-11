Verkeersslachtoffer levenloos in voertuig gevonden in bosschage langs de weg

PARAMARIBO, 3 nov – Een 40-jarige man is vrijdagochtend dood aangetroffen in zijn auto, die stond in een bosschage langs de Martin Luther King weg in Suriname (FOTO). Onderzoek ter plaatse wees uit dat de autobestuurder, die alleen in het voertuig was, vermoedelijk met een hoge snelheid over voornoemde weg reed. Hij had daarbij geen veiligheidsgordel om aldus de politie.

Door tot nog toe onbekende reden moet hij van de weg zijn geraakt, waardoor het voertuig over twee heuvels zand die langs de weg zijn geplaatst moet zijn gevlogen, waarna de auto in het bosschage tot stilstand kwam. De politie van het ressort Paranam kreeg tegen 06.30 uur de melding hiervan en bij aankomst troffen de wetsdienaren het voertuig aan met de autobestuurder Edchano die geen teken van leven vertoonde.

Na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie is het ontzielde lichaam van het verkeersslachtoffer afgestaan aan de nabestaanden. De man is de 64ste verkeersdode in Suriname dit jaar.