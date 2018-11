VIDEO: Man met houwer ‘knockout’ na verkeersruzie in Suriname

PARAMARIBO, 2 nov – Via social media is deze week een filmpje te zien van een mogelijke verkeersruzie in Suriname, waarbij 2 mannen het aan de stok krijgen met elkaar. Een bestuurder van een bromfiets ‘gewapend’ met twee stenen gaat tekeer tegen een auto bestuurder, die een houwer in de hand heeft. Uiteindelijk gaat één persoon knockout. Wat zich daarvoor heeft afgespeeld is niet duidelijk. Het voorval is zover bekend ook niet in de media geweest.

Het filmpje is hoogstwaarschijnlijk van een zogenoemde dashcam en opgenomen op zondag 28 oktober. Te zien is dat de filmer komt aangereden en stopt achter een Toyota waar kennelijk iets van een ruzie aan de hand is. De man stapt uit en probeert te bemiddelen tussen de twee ruziënde mannen. De man met de twee stenen is echter niet van plan te stoppen met de ruzie en blijft de confrontatie opzoeken. Uiteindelijk laat hij één steen vallen en slaat met de andere in op de man met de houwer.

Op dat moment wil de man met de houwer hard uithalen maar krijgt een flinke klap met een steen, waardoor hij direct naar de grond zakt en roerloos op het fietspad blijft liggen. De bromfietser lijkt content met zijn actie en springt op zijn voertuig om zijn weg te vervolgen. In het filmpje is te zien dat diverse weggebruikers alsook de ‘bemiddelaar’ getuige zijn van het voorval.

Bekijk de video hier: