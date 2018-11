Eerste single van EP The Love Messengers valt in de smaak

PARAMARIBO, 2 nov – De eerste single ‘Te de Kos Mi’ van de opkomende EP van de band The Love Messengers van Damaru uit Suriname is in de smaak gevallen. De video, die op 28 oktober werd gelanceerd op You Tube, heeft nu meer dan 12.000 views gekregen. ‘Te de kos mi’ is een voorproefje van de EP die over een week wordt gelanceerd.

De nieuwe EP, die een combinatie is van van dans en lusitermuziek bevat acht songs. “Mensen die altijd kritiek leveren op anderen en zelf niet ervoor open staan”, zegt Damaru over de boodschap van het lied. Wat de song zo uniek maakt is volgens de Mi Rowsu-zanger de het saxofoonspel, gedaan door Noel Wielzen.

The Love Messengers is een Allround muziekformatie en wordt gevromd bestaat uit 12 leden waaronder drie vocalisten. Over de muziek die de groep speelt zegt bandleider tevens zanger Damaru dat het kaseko is gemixt met met urban R & B en aleke.