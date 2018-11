Ex-militair die uit de school klapte, begint rechtszaak tegen staat Suriname

PARAMARIBO, 3 nov – De staat wordt voor het gerecht gesleept. Ex-legerkapitein Jermain Day begggiiint een rechtszaak naar aanleiding van zijn recente aanouding. Day eist schadevergoeding. Zijn aanhouding in opdracht van minister Ronni Benschop van Defensie heeft hem persoonlijke schade berokkend. Zijn advocaten zijn al begonnen met de voorbereidingen.

Binnenkort moet al een rechstzaak begonnen kunnen worden. Day zegt tegenover De West dat hij zijn aanhouding als een ‘heel onsmakelijke affaire’ heeft ervaren. De steun vanuit de samenleving en leden van het parlement heeft hem goed heeft gedaan. Een geluk bij een ongeluk is dat één van zijn doelen is bereikt. Zijn bedoeling was vooral een sociaal-maatschappelijke discussie op gang te brengen.

De voormalige officier heeft na zijn ontslag uit het leger op sociale media berichten gepost. Misstanden in het leger zijn zo aan het licht gebracht. Benschop gaf kort na de publicatie opdracht tot de aanhouding. Day zou namelijk nog in dienst zijn. De rechter oordeelde de aanhouding onrechtmatig. Day werd onmiddellijk op vrije voeten gesteld. Hij hoopt dat zijn actie niet voor niets is geweest.