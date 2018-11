Broadwayhit over Martin Luther King voor het eerst in Nederland te zien

CAPELLE A/D IJSSEL, 3 nov – Volgende week vrijdag 9 november is ‘The mountaintop’ in het Isala Theater te zien. Een prachtig toneelstuk over Martin Luther King dat wordt gespeeld door Dennis Rudge en Joy Wielkens (FOTO). Op de laatste avond van zijn leven, 3 april 1968, trekt Martin Luther King zich terug in een groezelige motelkamer. Daar confronteert een mysterieus kamermeisje hem met zijn successen, tekortkomingen en dromen.

Kan één stem de wereld veranderen? The mountaintop brengt een fantasierijke hervertelling van deze avond. De bekroonde Broadwayhit van de jonge zwarte schrijfster Katori Hall belicht hoe we van gewone mensen heiligen maken en hoe heiligen gewone mensen blijken, breekbaar, kwetsbaar, bereikbaar.

Deze bekroonde Broadwayhit is in het vijftigste sterfjaar van King voor het eerst in Nederland te zien. Een openhartige ontmoeting met Martin Luther King.