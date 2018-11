Indiase premier onder de indruk van Nisha Madaran uit Suriname

PARAMARIBO, 2 nov – De premier van India Narendra Modi is onder de indruk van de versie van de Bhadjan (Religieus lied) ‘Vaishnav Jan To’ met bijbehorende clip die de Surinaamse zangeres Nisha Madaran in opdracht van de Indiase overheid heeft uitgebracht. Dit in verband met de herdenking van de verjaardag van de overleden Indiase politicus Mahatma Gandhi. Premier Narendra Modi maakt hiervan ook melding op zijn twitter account. “A person of Indian Origin Nisha Madaran’s soulful rendition of ‘Vaishnav Jan To’ is a must hear. The video has been shot in Paramaribo, a UNESCO heritage city”, twittert hij.

Velen reageerden heel verrast en positief erop. Nisha, die momenteel in Nederland vertoeft, idem dito. “Ik werd gebeld door iemand van de Indiase Ambassade die ons verwees naar Twitter. Eerst natuurlijk een gevoel van ongeloof en nadat ik het zelf zag drong het tot me door. Er kwam een gevoel van dankbaarheid in me op vooral de eer die ik heb gehad om te mogen doen, als Surinaamse artiest namens Suriname”, vertelt ze. Nisha Madara is ook trots op het feit dat premier Modi niet alleen haar naam noemt als een persoon in de Indiaase diaspora lijn, maar ook Paramaribo heeft benadrukt. “We zetten als team ons mooi geliefd land weer eens op de kaart. En dat zullen we blijven doen door mooie en gevarieerde muziek te blijven maken”, besluit de ‘Tu Hi Mera Dil-zangeres.

‘Vaishnav Jan To’ is de meest populaire hindu bhajan en is geschreven in de 15de eeuw door de dichter Narsinh Mehta. Het is tevens de favoriete Bhajan van de overleden Indiase politicus Mahatma Gandhi. De versie van Nisha Madaran werd in juli opgekomen en op de verjaardag, 2 oktober, van Mahatma Gandhi gelanceerd.