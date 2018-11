Ex-minister van Defensie Suriname: militair als privé bewaker levensgevaarlijk

PARAMARIBO, 2 nov – Het recente schietincident bij het hoofdkwartier van de Nationale Partij Suriname, is de zoveelste vingerwijzing. Ex-minister van Defensie Ronald Assen vindt het maar een linke zaak dat militairen worden ingezet voor het beveiligen van particulieren. Het leger heeft verantwoordelijkheden die onder meer in de grondwet zijn vastgelegd. Het zorgen voor persoonlijke beveiliging van ondernemers en bewaking voor bedrijven is geen taak voor het leger. Toch gebeurt het. Het is een levensgevaarlijke situatie.

Het is zeer de vraag of degenen die verantwoordelijk zijn voor het leger, wel beseffen dat er met vuur wordt gespeeld. “Een burger die een conflict heeft, kan een militair inhuren om de andere uit te schakelen”, zegt Assen tegenover de Ware Tijd. Maar ook kunnen zich incidenten voordoen zoals bij de NPS. Het heeft een haartje gescheeld of er waren doden gevallen. Vanuit het leger komt zo nu en dan het één en ander naar boven drijven.

Onlangs nog wees een voormalige legerofficier op het inzetten van manschappen bij privé bewaking. “Het moet gestopt worden. Particulieren moeten naar een beveiligingsbedrijf”, zegt Assen. Dat het niet gedaan wordt, zou iets kunnen zeggen van wat de burger vindt van de veiligheid in het land. Als politici oogluikend toelaten dat militairen als bewakers worden gebruikt, onderstrepen ze het eigen falen. Of ze dat ook inzien?