Weigeren laatste woord namens verdachte Bouterse heeft consequenties zegt Kanhai

PARAMARIBO, 30 okt – Irwin Kanhai en een assistente steken maandagochtend de straat over onderweg naar het gerechtsgebouw, terwijl de Mobiele Eenheid van de politie op de achtergrond een oogje in het zeil houdt. Kanhai kwam opdagen met een schriftelijke machtiging van zijn cliënt en hoofdverdachte, Desire Bouterse (president van Suriname), om namens hem het laatste woord te voeren in het decemberstrafproces. Auditeur-militair Roy Elgin heeft daartegen geprotesteerd met zijn stelling dat ‘het laatste woord’ in het strafproces door de verdachte in persoon moet worden gevoerd. De Krijgsraad heeft het verzoek afgewezen.

Volgens Starnieuws zei Kanhai na afloop van de zitting in gesprek met journalisten dat de afwijzing van de Krijgsraad om namens zijn cliënt het laatste woord te voeren, nog consequenties zal hebben. Kanhai is het niet eens met de rechtbank dat via een machtiging hij niet namens Bouterse het laatste woord mocht voeren. Wat de consequenties zijn, wil hij nog niet zeggen. Hij gaat enkele zaken nog uitzoeken op grond waarvan het verzoek is afgewezen schrijft Starnieuws.

Volgens De Ware Tijd zei Kanhai bij het dupliek ter verdediging van zijn cliënt Desi Bouterse: “De dood van de gearresteerde landgenoten is een diep- en dieptreurige zaak, het verlies van zoveel capabele krachten, die nog zoveel voor de ontwikkeling van ons land en onze samenleving hadden kunnen betekenen, blijkt al meer dan dertig jaar een trauma te zijn waar we, zoals inmiddels is gebleken, niet gemakkelijk van zullen afkomen.”