Owru Yari Festival ‘BakkaNa’ op maandag 31 dec in de Maassilo Rotterdam

ROTTERDAM, 30 okt – Op Oudjaarsdag, maandag 31 december 2018, nemen we van 14.30u ’s middags tot 21.30u ’s avonds afscheid van 2018 in de MAASSILO Rotterdam! En dat doen we weer op onze unieke en traditionele BakkaNa Party! BakkaNa is echter allang geen gewone party meer maar een heus Indoor Festival in 3 Area’s, waar we midden in de winter het ‘oude jaar’ wegdansen net al sin Suriname met live artiesten, bands en top DJ’s en natuurlijk: KAWINA, BORGOE en PARBO!!

► TICKETS

LET OP: Kaarten voor BakkaNa zijn ieder jaar uitverkocht dus haal ze op tijd! Voor de 2018 editie zijn de SUPER Early Birds van 12 euro reeds uitverkocht! Gelukkig zijn er nog wel wat ‘gewone’ Early Birds van 15 euro. Maar haal deze direct vóór 1 november hier, want OP=OP! (Normale prijs 25 euro)

► OVER BAKKANA

In Suriname gaan op oudjaarsdag jaarlijks duizenden mensen ’s middags(BakkaNa) de straat op om uitgebreid de afsluiting van het oude jaar te vieren. Het festijn dat in Paramaribo plaats vindt, wordt ook wel Owru Yari genoemd. Het feest gaat door tot de vooravond, waarna men richting huis gaat om de jaarwisseling met vrienden en familie door te brengen.

► VAN 14.30U – 21.30U

Ook in Nederland kun je op 31 december genieten van deze Owru Yari viering van 14.30u – 21.30u. En het is allang geen gewone party meer maar een heus Indoor Festival, waar we midden in de winter op z’n Surinaams het oudejaar weg dansen met KAWINA, BORGOE en PARBO!!

► KAARTVERKOOP

► MEER INFO

Geen idee wat BakkaNa is? Check dan de aftermovies van de afgelopen jaren en overige info op onze Facebook pagina: https://www.facebook.com/BakkanaParty

OWRU YARI BAKKANA PARTY 2018

Maandag 31 december 2018

MAASSILO Rotterdam, Maashaven Zuidzijde 1-2

Tijd: 14.30u – 21.30u

Toegang: 18 jaar

Tickets online, hier via Eventbrite

Info: 010-2151770

Surinaamse keuken, Borgoe & Parbo aanwezig!