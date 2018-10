Regering Suriname krijgt verslag van overleg over problemen binnenland

PARAMARIBO, 30 okt – De regering is officieel op de hoogte gesteld van wat besproken is tijdens het recente overleg in het binnenland. “Als bewoners van Suriname vonden wij vn het binnenland het nodig verslag te doen”, zegt Leo Brunswijk, voorzitter van de commissie Viering 10 oktober Diitabiki. Het verslag is overhandigd aan minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling. Dikan zegt dat hij president Desiré Bouterse zo snel mogelijk op de hoogte zal stellen.

Regionale Ontwikkeling wil bijdragen aan het oplossen van de problemen. Dat zal gebeuren binnen haar vermogen en bevoegdheden. Brunswijk zei na de overhandiging van het verslag dat gerekend worden op de medewerking van de regering. Vooral de landrechten over leefgebieden in het binnenland vormen een heet hangijzer. Brunswijk verwacht dat er zo spoedig mogelijk aan een oplossing wordt gewerkt.

Het driedaagse overleg heeft een aantal aandachtspunten en aanbevelingen opgeleverd. Behalve de landrechten, worden ook achterstanden op sociaal en economisch gebied aangekaart. Het driedaagse overleg vond plaats op het eiland Dritabiki, in Oost Suriname. De regering was ook uitgenodigd, maar bedankte ter elfder ure. Oppositiepartijen hebben wel delegaties gestuurd naar Dritabiki.