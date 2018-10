Religieuze leiders samen tegen jacht op jaguars in Suriname

PARAMARIBO, 30 okt – De onzinnige en illegale jacht op de jaguar moet worden stopgezet. Dit stellen het Comité Christelijke Kerken en de Interreligieuze Raad in Suriname, Iris. Samen met milieuorganisatie Conservation International Suriname wordtl een bijeenkomst georganiseerd met afgevaardigden van het traditioneel gezag en kerkelijke leiders in het binnenland. De jacht in het binnenland, waar het leefgebied van de jaguar zich bevindt, staat centraal.

De jacht is de laatste jaren intensiever geworden. Els van Lavieren, program manager bij Conservation International Suriname, zegt tegenover Dagblad Suriname dat het uiteindelijke doel is een coalitie te vormen. Religieuze en tribale en Inheemse leiders, ngo’s en andere partijen moeten samen optrekken tegen de illegale handel in jaguars. Ook moet het gemakkelijker worden voorlichting te geven.

De religieuze leiders zeggen gealarmeerd te zijn. Het uitmoorden van dieren druist tegen elke geloofsovertuiging in. Paus Franciscus heeft in 2015 de mensheid opgeroepen samen te werken om de schepping te behoeden. De Iris kan zich daar helemaal in terug vinden. Ook hindoes en zien de mens als onderdeel van de schepping. Daar moet op eerbiedige en verantwoorde wijze mee worden omgegaan.