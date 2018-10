Advocaat mag laatste woord niet voeren namens Bouterse

PARAMARIO, 29 okt – Advocaat Irvin Kanhai mag niet namens Desi Bouterse het laatste woord voeren in het strafproces rond de decembermoorden. Dit heeft de krijgsraad beslist. Daarmee is het verzoek van Kanhai afgewezen. Bouterse is weer niet verschenen. Zijn zaak is uitgesteld tot nader order.

Net als bij de eerdere oproepen om voor de krijgsraad te verschijnen, bleef de hoofdverdachte weg. De krijgsraad oordeelde het verzoek niet gerechtvaardigd. Om het laatste woord te kunnen voeren moet een verdachte op de zitting aanwezig zijn.

Bouterse heeft zijn recht verspeeld door niet aanwezig te zijn. Kanhai mocht alleen zijn dupliek voeren.