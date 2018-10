Minister: ‘Aangehouden militair nog in dienst dus krijgstucht van toepassing’

PARAMARIBO, 26 okt – Legerkapitein Jermain Day (m) begeleidt president Desire Bouterse (r) tijdens een ceremonie op deze niet gedateerde foto. Minister Ronni Benschop zei donderdag op vragen van volksvertegenwoordigers tijdens een openbare vergadering van De Nationale Assemblee in Suriname, dat de ondertussen in ongenade gevallen legerofficier Day nog altijd tot het Nationaal Leger behoort.

“Omdat hij een aanvraag tot ontslag had ingediend en graag per 1 september dit jaar uit dienst had willen gaan, dacht hij nu ongestoord alles te kunnen doen en laten wat hij wil. Maar aangezien hij zijn resolutie nog niet in handen heeft, is hij nog militair”, aldus Benschop in het parlement. “Dat betekent hij dus op basis van de krijgstucht, oftewel de interne gedragsregels binnen de strijdkrachten, wordt aangepakt.”

De minister onthulde dat Day eerder al 10 dagen opgesloten is geweest voor hetzelfde vergrijp. Hij kreeg daarnaast een reprimande, maar schijnt niet daaruit te hebben geleerd. De man werd een dezer dagen weer door de Militaire Politie achter slot en grendel gezet nadat hij zich op sociale media zeer negatief had uitgelaten over defensieminister Ronni Benschop, legertoppers en de defensieorganisatie in het algemeen.