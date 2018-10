Geweld tegen vrouwen in Suriname ‘vaak ook schuld van de vrouw zelf’

PARAMARIBO, 26 okt – Als vrouwen geweld overkomt in hun intieme kring, hebben zij dat vaak ook aan zichzelf te wijten. Dit stelt parlementslid Keshopersad Gangaram Panday van regeringspartij NDP. De voormalige politieman liet het parlement versteld staan van zijn inzichten. Volgens Gangaram Panday hebben vrouwen er een handje van ‘psychisch geweld’ toe te passen. Niet zelden gaan mannen daar gebukt onder. Dit soort inzicht is ook bij hulpdiensten, inclusief de politie, best gangbaar.

Enkele jaren terug was het een politie-officier die dergelijke opmerkingen maakte. Een burger kreeg het te horen, toen hij een getuigenis aflegde van een moordaanslag. Een jonge vrouw was op straat doodgeschoten door haar ex-levenspartner. De vrouw had het ‘zelf gezocht’, vond de politieman. Gangaram Panday kreeg gelukkig de wind van voren. Onder meer Krishna Mathoera, voormalig politiecommissaris, was verontwaardigd.

“De politieambtenaar is de eerstelijns hulpverlener, wat zal er dan gebeuren als elke politieambtenaar dit als standpunt inneemt? De politie mag geen eigen conclusie trekken en een mening vormen, maar moet objectief optreden als hulpverlener en vooral niet bagatelliseren, anders wordt het probleem ernstig vergroot”, zei Mathoera. Ze hoopt vooral niet dat Gangaram Pandays visie gedeeld wordt binnen het Korps Politie Suriname.