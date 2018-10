Verdachte met zware wapens aangehouden in Suriname

PARAMARIBO, 25 okt – Het Arrestatie Team van het Korps Politie Suriname, heeft bij een inval aan de Kwattaweg op woensdag 24 oktober een verdachte met zware wapens aangehouden. Na uitgewerkte informatie is een inval gepleegd op het adres, waarna de 30-jarige Prasant R. werd aangehouden.

Naast de zware vuurwapens zijn onder andere ook munitie en een pistool met geluidsdemper in beslag genomen. De politie publiceerde hiervan een aantal foto’s op haar website. Wat de verdachte van plan was met de wapens is nog niet duidelijk.

De succesvolle inval is volgens de autoriteiten mede te danken aan de nauwe samenwerking tussen het Arrestatie Team (A.T.) en het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) in de voorbereidingsfase van deze inval. Het verdere onderzoek in deze zaak is overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten.

Foto’s van de politie: