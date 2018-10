Pop-up expositie over verhalen van Surinamers in Nederland

AMSTERDAM, 25 okt – Op vrijdag 26 oktober 2018 vindt bij Vereniging Ons Suriname de opening plaats van de pop-up expositie ‘Onze * Tori: verhalen van Surinamers in Nederland’. In de afgelopen honderd jaar zijn er vele bijzondere verhalen en gebeurtenissen die lang verzwegen zijn gebleven. Sommige zijn al bekend, andere nog onontdekt. The Black Archives geeft met Onze * Tori het startschot van een nieuw project om deze geschiedenissen zichtbaar maken. Verhalen over migratie, hoop, liefde, strijd, racisme, verzet daartegen, maar ook over ondernemerschap, kunst, sport en alles daar tussen in.

In het kader van dit jubileum zal The Black Archives zomer 2019 een expositie openen rondom verborgen geschiedenis van Surinamers in Nederland. In een bredere context wil The Black Archives ook bijzondere verhalen documenteren van de gehele Surinaamse gemeenschap in Nederland.

De pop-up expo die op 26 oktober 2018 wordt geopend is een eerste stap. De kern van deze expositie wordt gevormd door zeven kunstwerken door zeven Surinaams-Nederlandse kunstenaars. Zij hebben portretten gemaakt van een aantal bijzondere personen uit de honderdjarige geschiedenis van de Vereniging Ons Suriname en uit de afgelopen honderd jaar van de geschiedenis van Surinamers in Nederland. Ben je benieuwd naar de portretten en welke personen? Kom dan naar de pop-up expositie!

– Wanneer? vrijdag 26 oktober 2018

– Tijd? 18:30 (aanvang: 19:00) – 22:00 uur

– Waar? Vereniging Ons Suriname / The Black Archives: Zeeburgerdijk 19b, 1093SK