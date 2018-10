Hulporganisaties willen af van ‘weeshuistoerisme’ in Suriname

ROTTERDAM/PARAMARIBO, 25 okt – Hogescholen in Nederland moeten stoppen met stages bij buitenlandse weeshuizen. Dat zeggen verschillende hulporganisaties in Nederland meldt de NOS. Suriname is een van de landen waar veel Nederlandse studenten stage lopen in een weeshuis. De studenten komen vaak met de beste intenties om het leven van weeskinderen te verbeteren, maar de praktijk blijkt dit zogenaamde ‘weeshuistoerisme’ een hoop nadelige effecten te hebben.

Zo blijken weeskinderen een groot risico te lopen op hechtingsproblemen, door het komen en gaan van stagiairs en vrijwilligers. Dit kan in latere fases in hun leven zorgen voor serieuze ontwikkelingsproblemen. Ook is men bang dat de kinderen in weeshuizen gebruikt worden; in sommige landen wordt aan de weeskinderen geld verdiend. Volgens de omroep stopt de opleiding pedagogiek van de Fontys Hogeschool daarom met de stages in weeshuizen. Ook begint vandaag de campagne ‘Stop Weeshuistoerisme‘.

Het nieuws dat er geen stagiares meer naar de weeshuizen in Suriname komen, komt als donderslag bij heldere hemel zegt NOS correspondent Harmen Boerboom. Met name omdat de weeshuizen niet bij die beslissing betrokken zijn geweest. Bekijk een nieuws item hierover van de NOS: