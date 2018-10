Oppositie in Suriname eist uitleg over vriendjespolitiek rond SML

PARAMARIBO, 24 okt – De oppositie in het parlement eist uitleg van de regering over de zogenaamde doorstart van de SML. Het bevreemdt dat het bedrijf te Wageningen, Nickerie, wordt weg gegeven, terwijl de rijstindustrie in Suriname steun behoeft. De uitleg wordt op de ‘meest korte termijn’ verwacht. Het kan er bij de oppositie niet in dat publiek bezit wordt “toebedeeld aan partijpolitieke vrienden, onder het voorwendsel van wederstart van het staatsbedrijf.”

En laat het juist om publiek bezit gaan, waarmee ordening en zekerheid aan de primaire producent geboden kan worden. Uit een hypothecair uittreksel blijkt dat al het onroerend goed van de SML voor de duur van veertig jaren in grondhuur is uitgegeven aan Westland Sama Group. Ook blijkt dat bij de Finabank in Paramaribo een hypotheek is gevestigd op het onroerend goed.

De hypotheek heeft een waarde van drie en twintig miljoen Surinaamse dollar (ongeveer drie miljoen euro). Het is onduidelijk wat met dit geld is gedaan. Dat geldt eveneens de opbrengst van de verkoop van fabrieksdelen. De oppositie wil ook uitleg over de bestemming van al dit geld. Eerder heeft Rashied Doekhie, parlementariër voor regeringspartij NDP, kritiek geuit. Hij spreekt van een ‘boevenbende’.