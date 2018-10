Weer bezittingen in brand gestoken in grensgebied Suriname en Frans Guyana

PARAMARIBO, 24 okt – In het grensgebied tussen Suriname en Frans Guyana heeft zich weer een incident voorgedaan. Franse politieagenten hebben machines in brand gestoken die gebruikt worden bij de goudwinning. Het incident deed zich voor op een eilandje in de buurt van Stoelmanseiland. Opmerkelijk is dat de Fransen tot hun daad overgingen nadat een Surinaamse delegatie het gebied had verlaten. De delegatie was er samen met een groep Fransen heen getogen. Er is nog onderling overleg gevoerd.

Toen de Surinaamse delegatie goed en wel vertrokken was, werden de machines in brand gestoken. In het gebied heerst nu paniek. “Als het zo doorgaat, nemen de Fransen straks ook Stoelmanseiland over,” zegt ABOP-voorzitter en parlementariër Ronnie Brunswijk tegenover Starnieuws. Bij het vorige incident beweerden de Fransen al dat het om Frans grondgebied ging. Toen werden ook machines verbrand.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken ontbood achteraf de Franse ambassadeur Antoine Joly. De diplomaat zei naderhand dat er geen vuiltje aan de lucht was. Het zou om Frans grondgebied gaan. Opmerkelijk was wel dat bij de actie toen ook Surinaamse politieagenten aanwezig waren. De aanwezigheid van de Surinaamse politie wordt slechts gevraagd als het om optreden gaat op Surinaamse bodem.