Donegi Abena maakt debuut bij Glory voor Suriname en wint

UTRECHT, 24 okt – Afgelopen weekend maakte de twintigjarige kickbokser Donegi Abena uit Utrecht, zijn debuut als lichtzwaargewicht bij Glory 60 in Lyon. De in Suriname geboren Abena woont in Nederland maar vecht onder de Surinaamse vlag. Hij traint bij Mike’s Gym in Oostzaan.

Zaterdag 20 oktober maakte hij zijn debuut tegen Stéphane Susperregui uit Frankrijk waar hij de partij won. Vooraf zij hij hierover tegenover Vice Sports: “Ik maak me totaal niet druk over mijn Glory-debuut. Ik wil zaterdag gewoon laten zien dat ik er ben, het is tijd om uit de schaduw te stappen. Ik wil dat mensen me niet meer onderschatten.”

