Somohardjo verwacht weer voorname rol Pertjajah Luhur in Suriname

PARAMARIBO, 23 okt – Pertjajah Luhur, PL, zal als politieke partij zeker weer een belangrijke rol gaan spelen in Suriname. Dit stelt partijvoorzitter Paul Somohardjo aan de vooravond van het twintigjarig bestaan van de ‘partij die nooit slaapt’. Meer dan ooit is er de overtuiging dat PL weer het bestuurlijke deel van Suriname zal betreden. Daarom wordt zo hard mogelijk gewerkt aan een sterke performance. Bij de komende verkiezingen zal het te merken zijn. Alleen, intern moet nog het een en ander gebeuren.

Het belangrijkste is het in het gareel houden van degenen die gekozen worden. In dit opzicht wordt zwaar gerekend op de werking van kaalplukcontracten. Wie overloopt, zal moeten terugbetalen wat de partij in hem of haar heeft geïnvesteerd. “We zijn bezig dit af te ronden met onze juristen”, zegt Somohardjo. Wie zich dus kandidaat wil stellen voor de PL, moet dus weten wat hem of haar te wachten staat.

Somohardjo zegt dat er weinig keus is. Het recente verleden heeft geleerd dat voorzorg geen overbodige luxe is. Na de laatste verkiezingen zijn twee PL-parlementariërs immers overgelopen naar de regeercoalitie van Desi Bouterse. Somohardjo zelf wil zich terug trekken uit de actieve politiek. Het maakt dan niet uit wat uit de bus komt bij de verkiezingen. Het is tijd om het roer over te dragen aan jongeren, vindt de veteraan.