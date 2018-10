Geen controle op ziektes op luchthaven Suriname door geldgebrek

PARAMARIBO, 23 okt – De controle op ziektekiemen en ziektes bij inkomende passagiers is komen weg te vallen op de belangrijkste luchthaven van Suriname. Op de Johan Adolf Pengel luchthaven worden al ongeveer drie weken geen gezondheidscontroles uitgevoerd. Dit zegt David Bakker, voorzitter van de Bond van Inspecteurs bij de Milieu Inspectie. Inspecteurs kunnen niet naar de luchthaven worden vervoerd. Er is geen geld voor brandstof.

De opzet van ‘Port Health’ faciliteiten niet zo lang geleden, wordt zo een wassen neus. Het idee is de invoer van ziektekiemen die mens en dier bedreigen, zoveel mogelijk te onderdrukken. Bakker zegt tegenover de Times of Suriname dat de kans nu groot is dat binnenkomende reizigers allerlei ziektes mee brengen. Door het wegblijven van de inspecteurs kan ook niet worden gecontroleerd of reizigers zijn gevaccineerd.

Bakker vindt het van belang dat het werk op de luchthaven zo snel mogelijk hervat wordt. De afgelopen jaren is veel geld gestopt in het verbeteren van de gezondheids- en milieucontrole op de luchthaven. De inspecteurs zijn getraind in het treffen van noodmaatregelen in geval een passagiers bepaalde ziekteverschijnselen vertoont. Ook wordt gecontroleerd of vliegtuigen goed zijn beveiligd tegen onder meer muskieten.