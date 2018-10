Man betaalt Justitie Suriname de helft van 360.000 euro en 90.000 dollar

PARAMARIBO, 22 okt – Justitie Suriname heeft een burger een boete opgelegd van honderd en tachtig duizend euro en vijf en veertig duizend dollar. Dat is in totaal precies de helft van het bedrag dat hij probeerde mee te nemen naar de Verenigde Staten van Amerika. De boete is het resultaat van een soort compromis. De man had geen toestemming gevraagd van de autoriteiten. Zich van geen kwaad bewust meldde hij zich bij de douane op de luchthaven te Zanderij. Het geld werd vrijwel onmiddellijk in beslag genomen.

Het dreigde helemaal zuur te worden toen ook inverzekeringstelling werd gelast. Dit moest de ruimte bieden voor een onderzoek naar de herkomst van het geld. Volgens de Ware Tijd dreigde de man met een rechtsproces. Uit documenten die de man bij zich had, bleek dat hij onroerend goed had verkocht voor zevenhonderd en vijftig duizend euro. De notaris adviseerde de verkoopakte te tonen op de luchthaven.

Dat zou genoeg zijn om het geld mee te nemen. Maar volgens de wet mag niet meer dan tienduizend dollar per keer worden uitgevoerd zonder toestemming van de autoriteiten. Uiteindelijk is een akkoord bereikt. De man stemde in met het betalen van de helft van het geld als boete. Hij zal niet zal niet meer procederen tegen de staat. Het andere deel van het geld mocht hij houden als vrij man.