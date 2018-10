Aantal verkeersdoden in Suriname blijft stijgen; teller staat op 62

PARAMARIBO, 23 okt – Het aantal verkeersdoden in Suriname blijft maar stijgen. De teller ging maandag van 61 naar 62. Een 68-jarige vrouw heeft maandagochtend het leven gelaten, nadat ze aan de Klipstenenstraat in Paramaribo werd aangereden. Volgens ooggetuigen stak de voetganger de straat over toen ze ineens werd aangereden door een twaalfwielige truck.

De vrouw overleed ter plekke. Ze woonde niet ver van de plek des onheils. De bestuurder heeft verklaard dat hij het slachtoffer niet tijdig zag. Zijn rijbewijs is in beslag genomen. Op de foto is te zien hoe het ontzielde lichaam van het slachtoffer in de lijkenwagen wordt geplaatst. Op de achtergrond de truck in kwestie.

In 2016 zijn er 75 verkeersdoden gevallen, vorig jaar waren het er 84. De autoriteiten hadden gehoopt dat het rustiger aan toe zou gaan dit jaar.