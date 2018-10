Srefidensi ComedyShow op zondag 25 november in Amsterdam

AMSTERDAM, 22 okt – De onafhankelijkheid van Suriname wordt ook dit jaar weer groots gevierd in Nederland. Zo is er op zondag 25 november 2018 de jaarlijkse Srefidensi ComedyShow in Theater de Meervaart in Amsterdam.

Roué, Murth, Howard, Jetty, Jeffrey, Lucinda, Rayen, Gillion, Duncan, Deng Boy en Jeritza zullen hun opwachting doen om u een onvergetelijke avond te bezorgen. DJ Shug La Sheedah laat de beste poku’s horen en de afterparty wordt verzorgd door de Ewald Krolis Tribute Band!

De kaartverkoop gaat op 5 november van start!