Wielrenner Jaïr Tjon En Fa komt voor Suriname uit in Parijs

PARAMARIBO/PARIJS, za 20 okt – De Surinaamse wielrenner Jaïr Tjon En Fa is momenteel in Frankrijk voor de World Cup Wielerwedstrijden. Hij komt op zaterdag 20 oktober in Parijs voor Suriname in actie op het uit Japan afkomstige onderdeel ‘Keirin‘. Dat meldt Radio 10 Magic FM.

De World Cup Wielerwedstrijden zijn belangrijk in verband met de plaatsing voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio, Japan. Zondag staat daar de sprint op programma. Na Parijs reist Tjon en Fa door naar Canada voor de volgende serie World Cupwedstrijden.

Tjon En Fa zegt tegen de zender goed voorbereid te zijn en verwacht in zowel Parijs als Canada goede resultaten te boeken.