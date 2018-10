Weer vrachtwagen betrokken bij aanrijding in Suriname

COMMEWIJNE, 20 okt – Volgens nog onbevestigde berichten zou er weer een zware aanrijding hebben plaatsgevonden in Suriname. De eerste foto’s zonder enige informatie werden zojuist via verschillende Facebook groepen uit Suriname gedeeld. Op de foto’s is te zien dat een vrachtwagen de zijkant van een andere vrachtwagen raakte. Van de eerste truck is er bijna niets van de cabine meer over. Dit ongeluk zou volgens de inzender (zie onder) in Commewijne gebeurt zijn.

Afgelopen woensdag was het ook al raak met een vrachtwagen. Toen verloren 4 mannen het leven toen een vrachtwagen een pick-up raakte. Wat er nu precies aan de hand is, is nog niet duidelijk. Later meer.