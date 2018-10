Chinese burgers gedecoreerd i.v.m. 165 jaar Chinese immigratie in Suriname

PARAMARIBO, 19 okt – In verband met de herdenking van 165 jaar Chinese immigratie in Suriname, op zaterdag 20 oktober, zijn vandaag 17 Chinese burgers gedecoreerd. De plechtigheid vond plaats op het presidentieel paleis in Paramaribo en de onderscheidingen werden uitgereikt door waarnemend president Ashwin Adhin.

“Aan de vooravond van de viering kunnen wij concluderen dat de integratie in de Surinaamse samenleving succesvol is geweest. We zien mannen en vrouwen van de nazaten uit de eerdergenoemde groep vrijwel terug in alle sectoren, uiteenlopend van handel, onderwijs, openbaar bestuur en de medische sector” aldus Adhin.

De onderscheidingen volgen als blijk van waardering aan personen die zich op bijzondere wijze onderscheiden. Het ging de onderscheidingen Ridder in de Ere Orde van de Palm (11), Officier in de Ere Orde van de Palm (4) en Commandeur in de Ere Orde van de Palm (2).