Suripop winnaar en componist Roy Mac Donald overleden

PARAMARIBO, 20 okt – Suripop winnaar Roy Mac Donald is overleden. Dat heeft zijn dochter vannacht bekend gemaakt. Mac Donald was in Suriname met name bekend als componist van het winnende nummer ‘Pikin Fowru’ van Suripop IV in 1986. Daarnaast was hij oud-leraar geschiedenis op de AMS. Mac Donald verloor de strijd tegen kanker.

“Adjosi Roy Mac Donald…bedankt voor alle mooie composities…1986 Suripop 4 winnaar Pikin Fowru gezongen door Helianthe Redan. Sterkte familie,vrienden en Surinaamse muziekwereld” aldus Clifton Braam op Facebook.