‘A ne bribi mi’ nieuwe hit Cyriel and the More Love Band uit Suriname

PARAMARIBO, 20 okt – De populaire Surinaamse kasekoformatie Cyriel and the More Love Band scoort een nieuwe hit met ‘A n’e bribi mi’. Het nummer gaat over mannen die in het verleden in de fout zijn gegaan en een ommekeer hebben gemaakt. Maar ze hebben dusdanige fouten gemaakt, dat hun vrouw niet gelooft dat ze zijn veranderd”, laat voorzanger Cyriel Lamesi uit Suriname weten. Hij kan er ook van meepraten, want hij heeft het zelf ervaren.

Cyriel, die meer dan 10 jaar aan de weg timmert in de Surinaamse muziekwereld, droomt groot. Zijn streven is erop gericht om Suriname met muziek in China en India te mogen promoten. Verder is de zanger van mening dat de Surinaamse artiesten zich meer moeten gaan bundelen.

Cyriel and the More Love band scoorde ook hits als ‘Bai Brede’, ‘Knuffel’ en ‘Verrader’.