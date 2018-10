Zoon Chinese immigrant: Ik ga nooit uit Suriname, ik ben een rasechte Suriname

PARAMARIBO, 20 okt – “Ik ga nooit uit Suriname. Ik ben een rasechte Surinamer.” Dit zegt Micle Fung (67), zoon van de Chinese immigrant Fung You Kee. De oudere Fung kwam in de jaren dertig van de vorige eeuw naar Suriname. Na zijn contracttijd op de suikerrietplantage Mariënburg, ging Fung de handel in. Soeng Ngie & Co., het winkelbedrijf dat hij oprichtte, bestaat binnenkort tachtig jaar. De doorzetting levert binnenkort het derde filiaal op van ‘Soeng Ngie.’

In de samenleving en ook buiten (Nederland) staat Soeng Ngie bekend als specerijenspeciaalzaak. Vooral uit China wordt veel ingevoerd. Het is waar het bedrijf groot van is geworden. Werklust van begin af aan gold als ijzer voor het fundament. “Wroko no é kiri suma (van werken gaat niemand dood, red.).” Micle noemt dit tegenover Dagblad Suriname zijn lijfspreuk. Hij kreeg het mee.

En ook respect en hulpvaardigheid. Micle merkt dat in dit opzicht veel verandert in zijn vaderland. Het helpen van elkaar komt veel minder voor. “Yu no musu kibri yu anu nanga futu leki gowtu (je moet je handen uit de mouwen steken, red.) was nog een spreuk waar vader Fung zijn nageslacht mee achterliet. Met het resultaat zo tastbaar, Soeng Ngie is een Surinaams begrip, valt Chinese succes in Suriname moeilijk beter te beschrijven.