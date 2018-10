VHP eerste politieke partij van Suriname die toegetreden is tot Copppal

PARAMARIBO, 15 okt – Afgelopen donderdag is de Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP) in Panama op de XXXVI Plenary Ordinary Meeting van Copppal – de Permanente Conferentie van Politieke Partijen in Zuid-Amerika en het Caraibisch gebied toegetreden tot deze Conferentie als eerste politieke partij van Suriname. De toetreding tot de Copppal betekent een versterking van de internationale positie van de VHP, meldt de partij in een persbericht.

Copppal, opgericht op 12 oktober 1979, is het belangrijkste forum van politieke partijen in Zuid-Amerika en het Caraibisch gebied met tot voor kort 60 politieke partijen uit 29 landen. Met de toetreding van VHP tot Copppal, bestaat deze Conferentie thans uit 61 politieke partijen van 30 landen. De ondervoorzitter van de VHP Commissie Internationale Betrekkingen, Asha Remesar, vertegenwoordigt de Partij op deze vergadering.

De doelstellingen van Copppal zijn onder meer het verdedigen van de democratische, juridische en politieke instellingen en tegelijkertijd de ontwikkeling en verbeteringen ervan bevorderen; bevordering van regionale integratie; ondersteuning van elk initiatief voor ontwapening in de regio; bevorderen van de verdediging, soevereiniteit en beter gebruik van de natuurlijke hulpbronnen van elk land in de regio; bevordering van Zuid-Amerikaanse regionale organisaties door middel van gezamenlijke acties voor een rechtvaardiger internationale economische orde; het verdedigen en bevorderen van respect voor mensenrechten.

Vermeldenswaard is dat de toelatingscommissie van Copppal unaniem voor het lidmaatschap van VHP heeft gestemd, terwijl van vier andere landen de politieke partijen die eveneens het lidmaatschap van Copppal hadden aangevraagd, niet is gehonoreerd.