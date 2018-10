Kinderen ziek door brand op vuilstortplaats Ornamibo in Suriname

PARAMARIBO, 14 okt – De overlast die de rookwolken door brand op vuilstortplaats Ornamibo vanmorgen in Groot-Paramaribo veroorzaakte, staat niet op zich. Al zeven dagen hebben mensen in buurten rondom de vuilstortplaats last van de smerige rook. De situatie is de laatste dagen dusdanig verergerd dat kinderen op school moesten overgeven en dat personen in de omgeving in het ziekenhuis zijn beland. Dat schrijft Dagblad Suriname vandaag.

Kinderen in de omgeving kunnen al enkele dagen geen onderwijs genieten. Op zijn minst twee lagere scholen, namelijk OS Houttuin 1, OS Houttuin 2 en enkele muloscholen houden de deuren gesloten. Vrijdagmorgen zijn de kinderen na aanvang direct naar huis gestuurd, nadat enkele leerlingen begonnen over te geven. Ook voor de leerkrachten is de situatie onhoudbaar schrijft de krant.

De brand op de stortplaats, die in 1998 in gebruik werd genomen, begon ruim een week geleden en is nog steeds niet onder controle. Deze is vermoedelijk opzettelijk gesticht. Rondom de vuilnisbelt is er een hele informele business ontstaan van bijvoorbeeld vuilophalers en rapers. Deze laatste zouden branden stichten op de vuilnisbelt zegt het ministerie van OWT&C.

In Dagblad Suriname wordt gesteld dat een duurzame oplossing voor Ornamibo snel noodzakelijk is. Een delegatie van NCCR en het commissariaat zijn vandaag naar de vuilnisbelt van Ornamibo om de situatie van dichtbij te bekijken.

De omvang van de brand is hier goed te zien: