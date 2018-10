Suriname krijgt hypermodern bankkaartsysteem met mobiel betaalplatform

PARAMARIBO, 15 okt – De lancering van een hypermodern prepaid bankkaartsysteem in Suriname, biedt binnenkort iedere burger in Suriname de mogelijkheid lokaal en internationaal elektronisch te betalen. Dat zei Gardelito Hew A Kee, eGovernment coördinator, gisteren bij de introductie van de Union Pay bankkaartsysteem door Southern Commercial Bank NV.

UnionPay is het grootste bankkaartnetwerk in de wereld. De Southern Commercial Bank NV zal in samenwerking met CUPData, een van de grootste kaartprocessors ter wereld, deze kaart uitgeven. In 2019 zullen de bank en haar partners, de Surinaamse Postspaarbank en het telecommunicatiebedrijf Telesur, ook een mobiele UnionPay betaalplatform toegankelijk maken voor iedere burger in Suriname.

Met het nieuwe kaartsysteem profiteert de bank van de nieuwste beschikbare contactloze UnionPay Card-technologie die de magneetstrip vervangt door een chip. De prepaidkaart is de basis van het UnionPay Ecosystem voor mobiele betalingen gebaseerd op het welbekende Quick Response Code (QRC)-systeem. Het QRC-systeem maakt bij het verrichten van elektronische betalingen gebruik van mobiele telefoons.

Binnen het eGovernment project is het streven om alle betalingen vanuit de overheid naar andere overheidsinstanties, ambtenaren, het bedrijfsleven en burgers met UnionPay-producten te verrichten.