P&D Real Estate bouwt sociale woningen voor regering Suriname

PARAMARIBO, 15 okt – P&D Real Estate investeert in de bouw van sociale woningen in Suriname. Samen met de regering zullen tweehonderd sociale woningen worden opgezet. Dit gebeurt te Helena Village, aan de Helena Christinaweg in Wanica. President Desiré Bouterse zegt dat hij in augustus 2019 voor de sleutels komt. Dan moeten de huizen van elk zeventig vierkante meter worden opgeleverd. “Laten we ons niet laten afleiden door wat anderen zeggen”, zegt Bouterse.

Hij verwacht een vlot verloop van het huizenbouwprogramma van de regering. Ook op andere plaatsen wordt gebouwd. Amzad Abdoel, parlementariër voor Bouterses NDP, vindt het niet meer dan logisch. “Sinds de eerste regering Bouterse, behoort huisvesting tot de beleidsprioriteiten. Allerlei manieren en methoden worden uitgewerkt om deze prioriteiten te realiseren”, zegt Abdoel tegenover de Times of Suriname.

De afgelopen jaren is weliswaar minder gebouwd dan was voorgenomen. De economische crisis heeft ook het vermogen beperkt om goedkopere woningen te bouwen. “Adequate huisvesting voor vooral jonge startende gezinnen is van groot belang. Het motto van de regering, een huis voor elk gezin, heeft zelfs in de achter ons liggende moeilijke tijden stand gehouden”, aldus Abdoel.