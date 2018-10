Ondernemer beschuldigt Brotherhood Security Suriname van mishandeling

PARAMARIBO, 15 okt – Een ondernemer in Suriname is niet te spreken over de manier waarop hij afgelopen zaterdag in het uitgaansgebied van Paramaribo behandeld is door het Surinaamse beveiligingsbedrijf Brotherhood Security. Na een opmerking tegen de directeur van het bedrijf over zijn bivak muts, werd ondernemer Thijs Mouchart door zeven man onnodig hardhandig gewurgd en tegen de vlakte gewerkt. Door het wurgen heeft de man, die in het dagelijks leven directeur is van Surgoed Makelaardij, nu een gesprongen oogzenuw.

Aanleiding voor de mishandeling door de mannen van Brotherhood Security was volgens Mouchart zijn vraag aan de directeur van het beveiligingsbedrijf waarom hij en zijn medewerkers met bivak mutsen op, proviserend door het uitgaansgebied moesten rijden. “In Suriname, waar we werken aan de bloei van toerisme krijgen dit soort bedrijven de gelegenheid om als een stel achterlijken rond te lopen met 5 shooters, snelle auto’s en met bivakmutsen op. Toeristen denken dat ze beland zijn een war zone, belachelijk voor woorden” aldus Thijs Mouchart op Facebook.

Dat hij heel erg boos is blijkt ook uit zijn uitgebreide posting waarin hij zegt “Deze lafaards die de naam security dragen zijn niets meer als een stel ongecontroleerde mannen die een license hebben gehad om met vuurwapens rond te lopen en mensen die uitgaan te bedreigen en provoceren. Waar is de DC, minister van justitie, politie? Waarom laten jullie deze wanorde toe, jullie laten dit soort gasten beleid trekken in een straat? Deze mannen geven jullie wapenvergunning af?”

Volgens de ondernemer kan dit een keer verkeerd aflopen, want: “ook de burger loopt met een wapen en laat zich niet door een stel schooiers van Brotherhood bedreigen. Anarchie is het gevolg uiteindelijk en dat gaat gebeuren” besluit de directeur van Surgoed Makelaardij.

De directeur van het beveiligingsbedrijf: