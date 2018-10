Zittingstermijn president van Suriname beperken tot twee jaar

PARAMARIBO, 15 okt – De zittingstermijn van een president in Suriname moet niet langer dan twee jaar duren. Vijf jaar, zoals nu het geval is, is veel te lang. Dit zegt bestuurssocioloog August Boldewijn. Door de beperking van de zittingstermijn zullen regeringen en leiders zich effectiever inzetten voor de ontwikkeling van het land. De kwaliteit van de eerste termijn zal bepalen of bestuurders nog een kans krijgen.

De vorige grondwet kende een zittingstermijn van vier jaar. Dat werd te kort bevonden. In de grodnwet van 1985 werd er vijf jaar van gemaakt. De wrange vruchten worden nu geplukt. “Het beperken van de zittingstermijn van presidenten in Suriname, zal ertoe leiden dat er effectiever gewerkt kan worden aan de ontwikkeling van het land”, zegt Boldewijn tegenover De West. Suriname heeft behoefte aan steeds nieuwe ideeën over ontwikkeling.

Met een president die blijft vastklampen, zullen nieuwe ideeën uitblijven. Daarom is het ook tijd om het aantal zittingstermijnen per president te beperken. “Er moet rekening mee gehouden worden dat de problemen van een ontwikkelingsland veel gecompliceerder zijn dan die van een ontwikkeld land. Er moet met veel meer rekening gehouden worden, terwijl alle zeilen bijgezet moeten worden om tot die ontwikkeling te komen”, stelt Boldewijn.