Drukte bij Kinderbijslag kantoor na bericht over gestolen geld bij ministerie in Suriname

PARAMARIBO, 14 okt – Het was de afgelopen week dagenlang druk bij het kantoor waar de uitbetaling plaatsvindt van de Algemene Kinderbijslag (AKB). Bij veel ouders heerste de vrees dat zij niet over de gelden zouden beschikken. Dit omdat er ingebroken was bij de dienst die verantwoordelijk is voor de uitbetaling. Daarbij werd een groot geldbedrag gestolen.

Ondertussen hebben de rechthebbenden uit de districten hun geld ontvangen. Het gestolen geldt was bestemd voor nabetaling van ontvangers van kinderbijslag in Paramaribo.