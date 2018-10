Geen betaling Kinderbijslag vanwege inbraak bij ministerie in Suriname

PARAMARIBO, 9 okt – Mensen die nog Algemene Kinderbijslag (AKB) moeten ontvangen, zullen helaas nog even moeten wachten. Volgens het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting in Suriname is er afgelopen weekend ingebroken bij de dienst die verantwoordelijk is voor de uitbetaling. Daarbij is een groot geldbedrag gestolen.

Dat heeft het ministerie zojuist bekend gemaakt. Hoeveel geld er bij de dienst Administratieve Uitbetalingen Sociale Voorzieningen (AUSV) is buitgemaakt is niet bekend. De politie is drukdoende met het onderzoek naar de diefstal.

Door de diefstal is de uitbetaling van Kinderbijslag niet mogelijk. De brief van het ministerie: