Suriname wint overtuigend van British Virgin Islands met 5-0

PARAMARIBO, 14 okt – Suriname heeft zaterdagavond haar eerste CONCACAF Nations League thuiswedstrijd gespeeld en won overtuigend. In het Andre Kamperveenstadion leek Suriname een maatje te groot voor het team van The British Virgin Islands. Suriname begon sterk in de eerste helft met veel kansen en won uiteindelijk met 5-0.

De eerste kans eindigde vroeg in de wedstrijd als een schot tegen de paal. Na een paar minuten was Rijssel wel zuiver en maakte de 1-0. Suriname kreeg daarna een penalty, maar door een fout kon die niet benut worden. De penalty werd niet in 1 keer genomen en hoewel de bal binnen ging werd de 2-0 afgekeurd. Gelukkig kon Elshot van NATIO al snel de 2-0 maken en gingen de teams rusten.

De tweede helft begon rustig maar al gauw maakte Fer in de 65e minuut de 3-0 voor de thuisploeg. In de 70ste minuut was grotere broer Fer dicht bij de 4-0 maar de bal ging hoog over. Stefano Rijssel maakte tien minuten later zijn tweede en bracht de score op 4-0. In de laatste tien minuten was het de beurt aan Comvalius wiens schitterende actie leidde naar de 5-0. Dit was ook de eindstand van deze heerlijke wedstrijd.