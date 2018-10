Integriteit bij Korps Politie Suriname wordt onder de loep genomen

PARAMARIBO, 14 okt – Minister van Justitie en Politie Stuart Getrouw zal een commissie samenstellen die het ‘integriteitsvraagstuk’ binnen het Korps Politie Suriname, KPS, onder de loep gaat nemen. Dit meldt het KPS. Aanleiding vormen recente ontwikkelingen, waarbij politieambtenaren zijn aangehouden en in verzekering zijn gesteld voor het plegen van strafbare handelingen. Drugs zijn mishandeld en afgeperst.

Een partij cocaïne is in beslag genomen zonder dat er is gerapporteerd. Ook is getracht een deel van het spul onder dwang te slijten aan de verdachte. Voor Justitie & Politie genoeg reden dus te spreken van een integriteitsvraagstuk. De commissie moet de mogelijke oorzaken aangeven van ‘gepleegde ontoelaatbare handelingen’. Ook worden adviezen verwacht over hoe te voorkomen dat deze handelingen worden voortgezet.

De bedoeling is dat het “vertrouwen van de samenleving in de politie gewaarborgd blijft.” In de commissie zitten ex-functionarissen en een lid van de vakbond. “De minister had bij zijn aanstelling reeds aangekondigd dat er tegen een ieder zal worden opgetreden, hetgeen betekent dat ook die politieambtenaren die de fout ingaan, zullen worden gecorrigeerd. De bewindsman beoogt hiermee het politiekorps op te schonen en gezond te maken.”