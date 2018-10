VIDEO: Samenvatting Suriname tegen British Virgin Islands (5-0)

PARAMARIBO, 14 okt – Suriname heeft gisteravond met 5-0 gewonnen van de British Virgin Islands in de Concacaf Nation League. De wedstrijd werd live uitgezonden via de Concacaf site. Heb je die uitzending gemist, bekijk dan hieronder de samenvatting. De volgende tegenstander van Suriname in deze serie is Jamaica.

De wedstrijd tegen Jamaica wordt gespeeld op zondag 18 november in Jamaica’s Montego Bay Sports Complex. Het team van Jamaica, de ‘Reggae Boyz’, staat in de Concacaf Ranking Index op nummer 6. Suriname staat in diezelfde index op nummer 19, net onder Curaçao en de British Virgin Islands staat helemaal onder op nummer 41 van de 41.