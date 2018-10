Suriname bezig met nieuw ‘eigen’ burgerlijk wetboek

PARAMARIBO, 7 okt – De Surinaamse wetgeving heeft zich laten inspireren door het Nederlands en het Antilliaans Burgerlijk Wetboek. Niet iedereen is het ermee eens dat Suriname de wetgeving van een ander land heeft overgenomen. Notaris Aniel Autar (l) vindt dat Suriname moet werken aan eigen wetgeving. Het Nederlands en het Antilliaans wetboek zijn afgestemd op een andere samenleving dan de Surinaamse.

Volgens Autar moeten er alleen zaken worden overgenomen die in lijn zijn met de Surinaamse situatie. Dat zei hij donderdagavond als inleider (FOTO) tijdens een lezing van de Surinaamse Juristenvereniging (SJV) in de Ballroom van Royal Torarica, waar breed en diep werd gediscussieerd over het onderwerp ‘Ongehuwd samenwonen; de tijd van vrijblijvend is voorbij’.

De notaris uit Nederland zegt dat Suriname gelukkig bezig is met een nieuw burgerlijk wetboek, dat geheel afgestemd is op het land. Humphrey Schuurman van Schuurman Advocaten (r), spreekt de hoop uit dat dit wetboek binnen vijf jaar af is.