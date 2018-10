Minister ziet kansen voor Suriname na olievondsten Guyana

PARAMARIBO, 5 okt – Voor Suriname liggen er aardig wat kansen open na de vondst van grote hoeveelheden aardolie in buurland Guyana. Dit zegt minister Stephen Tsang van Handel & Industrie, HI. Surinamers zullen zich goed moeten voorbereiden op komende ontwikkelingen. En de kansen grijpen als die zich aandienen, uiteraard. Al in 2020 wordt gestart met de olieproductie in het westelijk buurland. Geschat wordt dat per dag ruim veertig miljoen dollar zal worden omgezet.

Het moet mogelijk zijn een graantje mee te pikken. Uiteraard wordt er rekening mee gehouden dat ook grote olievoorraden worden gevonden in Suriname. “Guyana en ik hoop Suriname ook, zal behoren tot de rijkste landen ter wereld. We zitten in de unieke positie om mee te liften met de ontwikkeling in ons buurland. Zoals de president heeft aangegeven, we can do the job. So let’s do the job”, zegt Tsang tegenover de Times of Suriname.

De ontwikkelingen in Guyana worden dus op de voet gevolgd. Tsang vindt dat zeker lering moet worden getrokken uit de ervaringen daar. In de onderhandelingen met multinationals worden fouten begaan. Dat zal voor Suriname een teken aan de wand moeten zijn. Staatsolie heeft productiedelingsovereenkomsten lopen met multinationals. Die vorsen naar olie. Als er wat gevonden wordt, heeft het bedrijf de optie om tot twintig procentt mee te doen.