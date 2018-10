Herdenking 149ste geboortedag Mahatma Gandhi in Suriname

PARAMARIBO, 3 okt – Dit jaar werd op maandag 2 oktober de 149ste geboortedag van Mohandas Karamchand Gandhi herdacht. Ook in Suriname werd hierbij stil gestaan en wel bij het standbeeld van deze vrijheidsstrijder aan de Heiligenweg in Paramaribo. Het beeld werd in verband hiermee met mala’s omhangen.

Aanwezig waren onder andere de first lady van de Republiek Suriname, Ingrid Bouterse-Waldring, de minister van Buitenlandse Zaken Yldiz Pollack-Beighle, de minister van Onderwijs Wetenschap en Cultuur Lilian Ferrier en de ambassadeur van India in Suriname Mahender Singh Kanyal.

De geboortedag van Mahatma Gandhi is door de Verenigde Naties (VN) ook uitgeroepen tot de internationale dag van geweldloosheid. Gandhi, die op 30 januari 1948 in New Delhi door een radicale Hindoe werd doodgeschoten, was de leider van het geweldloze verzet in India dat tot gevolg had, dat de Engelsen het land verlieten. Op deze dag leert de VN mensen over de mogelijkheden van geweldloosheid.