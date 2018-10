Nieuwe voetbalacademie in Suriname NSAS ontvangt Ajax-delegatie

AMSTERDAM, 3 okt – Deze maand gaat een Ajax-delegatie uit Nederland naar Suriname voor een oriënterend werkbezoek en het geven van gasttrainingen. Dat heeft allemaal te maken met een overeenkomt die de Nacional Soccer Academy Suriname (NSAS) op sportpark De Toekomst in Amsterdam heeft getekend met de Ajax Coaching Academy.

De Ajax Coaching Academy staat internationaal hoog aangeschreven en is zowel in Nederland als in het buitenland actief. Daarbij wordt de intern, tijdens de eigen opleiding in Amsterdam opgedane kennis en kunde gebundeld om extern te kunnen overdragen en uit te voeren. Daartoe reizen trainers en coaches in opdracht van Ajax de wereld over om clubs en nationale bonden te adviseren over hun jeugdopleiding en nu dus ook naar Suriname.

Het gaat om een pilotproject zegt de Surinaamse initiator van de voetbalacademie tegen de Surinaamse newssite Starnieuws. “Ik hoop dat we een structurele samenwerking kunnen gaan opzetten. Ook omdat de expertise van Ajax in mijn ogen prima aansluit op onze voetbalacademie” zegt hij tegen de site.