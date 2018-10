Bouterse aan zet in verzoeningsproces vermoorde Tucajana’s

PARAMARIBO, 3 okt – Het wachten is nog steeds op president Desiré Bouterse. Dit zeggen de nabestaanden van de negen in 1990 vermoorde leden van rebellengroep Tucajana Amazones. Bouterse heeft een tweede gesprek beloofd na een eerste ontmoeting. “We zijn de mensen helemaal niet vergeten en er komt een gesprek”, zegt bemiddelaar Lesley Artist. De nabestaanden hebben graag dat het gesprek zo gauw mogelijk komt. Ze zitten nog met enkele priemende vragen.

Vragen dan als hoe de mannen aan hun eind zijn gekomen. Ook willen de familieleden weten waar de negen begraven liggen. Artist zegt tegenover de Ware Tijd dat een ‘traject’ is uitgezet. Daarmee moet antwoord worden gegeven op de vragen. Veel is er niet van bekend en Artist wil er ook geen details over kwijt. Hij weet wel dat Bouterse ‘binnenkort’ met de mensen praat. Zelf is het staatshoofd helemaal te vinden voor verzoening.

Hij was bevelhebber van het leger toentertijd. De negen mannen verzetten zich tegen de leiding van de Tucajana. Op gegeven moment werden zij aangehouden door de militaire politie. Tijdens een ‘missie’ naar het binnenland werden de mannen ‘afgepakt’ door de Tucajana. Later werd bekend dat zij gemarteld en vermoord waren. “Wij doen er alles aan om te komen tot waarheidsvinding”, zei Bouterse eerder dit jaar.