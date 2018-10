Tullow Oil gaat groter deel kustgebied Suriname aftasten

PARAMARIBO, 3 okt – Het Brits-Ierse Tullow Oil voert de zoektocht naar olie voor de kust van Suriname op. Dit meldt Staatsolie. Behalve wat het bedrijf nu al exploreert, zal verder in zee worden gevorst. Er is nog een overeenkomst gesloten met Staatsolie. Het toegewezen Blok 62 beslaat ruim vierduizend vierkante kilometer en is minimaal zestienhonderd meter diep. Rudolf Elias, Managing Director van Staatsolie en Ian Cloke, Executive Vice-President New Ventures van Tullow Oil, tekenden namens de bedrijven.

De overeenkomst geldt voor dertig jaar. De contractduur is opgedeeld in een exploratie-, ontwikkelings- en productieperiode. Voor de exploratieperiode is er een minimumwerkprogramma overeengekomen. Alle kosten in de exploratiefase zijn voor rekening van Tullow Oil. De kosten worden pas verrekend, nadat een commerciële ontdekking is gedaan en de vondst in productie is gebracht.

Staatsolie heeft de optie om tot maximaal twintig procent mee te doen in de ontwikkelings- en productiefasen. In het productiedelingscontract is ook aandacht besteed aan veiligheid en het milieu. Ook zijn er voorzieningen opgenomen voor werkgelegenheid voor lokaal kader, trainingen, sociale programma’s en de wijze waarop de ontmanteling van faciliteiten aan het einde van de werkzaamheden zal plaatsvinden.