Nieuw schooljaar in Suriname kan toch rimpelloos beginnen

PARAMARIBO, 30 sep – Het nieuwe schooljaar kan toch zonder al te veel ruis van start gaan. De Associatie van Leerkrachten in Suriname, Als, en de Bond van Leraren maken pas op de plaats. Voorzitter Wilgo Valies zei tijdens een persconferentie dat voorlopig afgezien wordt van protestacties. Een bemiddelingsvoorstel van vicepresident Ashwin Adhin is geaccepteerd. De leerkrachten die zijn aangesloten bij de twee vakbonden zullen gewoon naar school gaan.

Dit ondanks de ontevredenheid over de houding van minister Lilian Ferrier van Onderwijs Wetenschap & Cultuur. Valies zei tijdens de persconferentie dat nu rekening wordt gehouden met het voorstel van de vicepresident. Adhin heeft een beroep gedaan op de vakbonden om af te zien van acties. Hij wil niet bemiddelen ‘met het mes op de keel’. Intussen is afgesproken dat Ferrier en de vakbonden rond de tafel gaan.

Het voornaamste conflictpunt is de looneis van de vakbonden. Beide willen een loonsverhoging van vijf en twintig procent. Ferrier vindt dat de leerkrachten niet in aanmerking komen voor de verhoging. Voor haar viel over niets te onderhandelen. De vakbonden vroegen Adhin per brief om in te grijpen. Ferrier is er steeds vanuti gegaan dat het schooljaar gewoon van start ging. Dat een stakingsparool was afgekondigd, werd voor kennis aangenomen.