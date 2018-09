Valies gaat door met rechtszaak tegen minister van Onderwijs in Suriname

PARAMARIBO, 30 sep – Wilgo Valies, voorzitter van de Bond van Leraren (BvL) en Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS), gaat door met een rechtszaak tegen onderwijsminister Lilian Ferrier. Dat meldt Starnieuws. Volgens de Surinaamse nieuwssite heeft Valies tijdens een persconferentie zaterdagavond benadrukt dat de minister hem heeft willen criminaliseren. Hij had de minister een ultimatum gesteld voor correctie van haar beschuldigingen, maar dat is niet gebeurt. Vandaar dat hij een kort geding aanhangig zal maken.

Minister van Onderwijs in Suriname Ferrier zei in Bakana Tori op SRS dat Valies SRD 217.000 aan fictieve uren heeft geclaimd. Dit bedrag zou hij onterecht hebben ontvangen, maar de mensen hebben zich volgens de minister goed ingedekt. Hier zou het zinloos zijn om de procureur-generaal in te schakelen. Valies had Ferrier uitgedaagd om haar beweringen hard te maken. Daartoe had zij vrijdag tot 17.00 uur de tijd.

Deze rechtszaak staat los van de opschorting van de actie die voor maandag gepland was. Uit respect voor vicepresident Ashwin Adhin is tijdens een spoed algemene ledenvergadering van de BvL en ALS zaterdag besloten om op 1 oktober het onderwijsproces te hervatten, aldus Starnieuws.